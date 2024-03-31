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31 марта, 22:03

Сперцян о чемпионской гонке: «Игры продолжаются, дальше будет интереснее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Тяжело сказать, почему не удалось выйти на первое место. Вы сами видели, где-то не реализовали моменты, где-то сыграли невнимательно. Игры продолжаются, дальше будет интереснее», — сказал Сперцян.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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