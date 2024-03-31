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31 марта, 22:43

Сперцян об игре с «Локомотивом»: «Ехали за победой, не реализовали моменты»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

— Какие эмоции?

— Ехали за победой. Не реализовали свои моменты. В большей части играли где-то в обороне, поэтому нужно продолжать играть и бороться. Намного интереснее становится.

— Матч получился агрессивный.

— А как по-другому?

— «Краснодар» сегодня вышел играть в три центральных защитника. Вроде сменился тренер для игры в атаку, но больше отбивались с середины первого тайма. Так задумывалось: добыть преимущество и затем его отстаивать?

— По-разному игры складываются. Мы играли в атаку. Схема была под атаку. Мы получили мяч между линиями. Просто иногда получалось, а иногда — нет.

— В момент автогола Сулейманова били по воротам?

— Ну да.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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