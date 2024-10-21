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Сперцян: «Не думаю, что у Кордобы был какой-то особый настрой на встречу со «Спартаком»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о настрое форварда команды Джона Кордобы на матч 12-го тура со «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков».

«Мы все радовались каждому голу. Думаю, особый настрой на эту игру был у всей команды, а не только у Кордобы. Не могу выделить только Джона в этом плане. Не думаю, что у него был какой-то крайне особый настрой на эту встречу», — цитирует Сперцяна Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба провел восемь матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

«Краснодар» после 12 туров занимает первое место в чемпионате России с 30 очками.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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