Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:26

Сперцян: «На матч с «Крыльями» выходили с одной мыслью и добились победы»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

— Тяжелый матч, тяжелая победа, — цитирует игрока Metaratings.ru. — Мы с одной мыслью выходили на игру и добились победы. Это очень важно для нас.

— Казалось, что «Краснодару» было тяжелее в первом тайме, чем во втором. Были обрезы, ошибки. Может, к полю привыкала команда? В чем была главная проблема?

— Точнее тренеры скажут при разборе. В перерыве тренерский штаб сделал поправки. Я думаю, что мы правильно стали играть, были моменты. Хотя и в первом тайме у нас было два-три момента.

— В чем добавили после перерыва?

— Думаю, в контроле и в движении.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Тренеры клубов РПЛ устали от судейских ошибок. Мажич и Каманцев, сделайте трактовки едиными!
Футболисты «Оренбурга» посетят в кинотеатре премьеру фильма о Федоре Черенкове
Вера: «У нас сплоченный коллектив, но Фернандес, Фаринья и Корредера еще привыкают»
Кордоба забил самый дальний гол «Краснодара» в истории РПЛ
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Гаджиев: «Буду работать столько, на сколько хватит здоровья»
Сегодня
Вчера
Неделя