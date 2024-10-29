Сперцян: «На матч с «Крыльями» выходили с одной мыслью и добились победы»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

— Тяжелый матч, тяжелая победа, — цитирует игрока Metaratings.ru. — Мы с одной мыслью выходили на игру и добились победы. Это очень важно для нас.

— Казалось, что «Краснодару» было тяжелее в первом тайме, чем во втором. Были обрезы, ошибки. Может, к полю привыкала команда? В чем была главная проблема?

— Точнее тренеры скажут при разборе. В перерыве тренерский штаб сделал поправки. Я думаю, что мы правильно стали играть, были моменты. Хотя и в первом тайме у нас было два-три момента.

— В чем добавили после перерыва?

— Думаю, в контроле и в движении.