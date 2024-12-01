Сперцян — о поражении «Краснодара»: «Максимально неприятно. Но мы должны быть сильными и держаться вместе»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не считает, что команда провела по всем аспектам плохой матч против «Спартака» в 17-м туре РПЛ.

В воскресенье, 1 декабря, «быки» на своем поле уступили красно-белым со счетом 0:3.

— Тяжелый матч. Как можете объяснить себе это поражение?

— Бывают такие игры. Не могу сказать, что все было плохо. Были моменты при счете 0:0, но мы пропустили простые мячи, особенно первый. Такие игры бывают. Максимально неприятно. Но мы должны быть сильными и держаться вместе.

— Что происходит с вами в последних матчах? Много потерь очков. Это спад?

— Спада нет. Осталось совсем чуть-чуть. Конечно, тяжело... логистика, игры сборной... После последних двух пауз у нас были игры на выезде. Но это не причина, конечно. Надо работать. Ничего сверхъестественного не случилось. Это футбол. Если мы будем ругаться, то будет только хуже.

— Перед игрой держали в голове результат матча «Зенит» — «Крылья»?

— Мы должны всегда настраиваться только на свою игру. Конечно, мы все понимали. Но это никак не сказалось.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 1 балл.