Полузащитник «Краснодара» Эктов: «Мы с Личкой ушли на повышение»

Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от встречи с бывшим тренером Марцелом Личкой.

«Мы с Марцелом в хороших отношениях, я очень счастлив, что он возглавил такой клуб как «Динамо». Я тоже за себя счастлив, что перешел в «Краснодар». Я попал в хорошую перспективную команду, которая считается лидером. Было приятно вспомнить с Марцелом некоторые моменты уже находясь в новом статусе. Конечно, мы с Личкой ушли на повышение», — сказал Эктов «СЭ».

30 июня «Краснодар» объявил о переходе Эктова. 27-летний полузащитник выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.