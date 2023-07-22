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Сегодня, 11:45

Полузащитник «Краснодара» Эктов: «Мы с Личкой ушли на повышение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от встречи с бывшим тренером Марцелом Личкой.

«Мы с Марцелом в хороших отношениях, я очень счастлив, что он возглавил такой клуб как «Динамо». Я тоже за себя счастлив, что перешел в «Краснодар». Я попал в хорошую перспективную команду, которая считается лидером. Было приятно вспомнить с Марцелом некоторые моменты уже находясь в новом статусе. Конечно, мы с Личкой ушли на повышение», — сказал Эктов «СЭ».

30 июня «Краснодар» объявил о переходе Эктова. 27-летний полузащитник выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Александр Эктов
Марцел Личка
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