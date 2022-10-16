Ахметов после поражения «Ахмату»: «В старте играть приятно, но хочется побеждать»

Сегодня, 09:51
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» (2:3) в 13-м туре РПЛ.
«Двоякие впечатления, —цитирует Ахметова «РБ Спорт». — На поле вышел с огромным желанием. Хотел проявить себя в этой игре, и отчасти это получилось, но команда проиграла. Значит, где-то недоработал. Конечно, в старте играть приятно, но хочется также приносить пользу команде и побеждать».
«Краснодар» с 21 очками остался на 5-й строчке. «Ахмат» вплотную приблизился к «быкам» в турнирной таблице, грозненцы набрали 20 очков.
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Основные источники исследования