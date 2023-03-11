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11 марта, 23:54

Кади: «Матч против «Динамо» доказал, что футболисты «Краснодара» являются одним целым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Кади оформил дубль, забив первые мячи в составе краснодарского клуба после перехода в начале 2023 года.

«Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым. Адаптация к команде и чемпионату проходит нормально. Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь в Краснодаре для меня комфортная температура. В России очень хорошие команды, раньше они всегда играли в Лиге чемпионов, и национальная сборная пробивалась в финальные стадии крупнейших турниров», — приводит слова Кади ТАСС.

По итогам 19 матчей «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ (29 очков).

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Кади Боржес
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