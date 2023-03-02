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Сегодня, 16:22

Кади Боржес: «Думаю, что Галицкий — лучший футбольный президент в России»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал, что считает президента команды Сергея Галицкого лучшим футбольным функционером России.

«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем — все говорили, что это отличный человек. Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий — лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», — приводит «РБ Спорт» слова полузащитника.

По итогам 17 туров «Краснодар» набрал 25 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России клуб из Краснодара уступил ЦСКА по сумме двух матчей и отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-kadi-galitskij-luchshij-futbol-ny-j-rukovoditel-v-rossii/
ФК Краснодар
Кади Боржес
Сергей Галицкий
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