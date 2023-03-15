Полузащитник «Краснодара» Кади: «Говорить о судьях всегда непросто. Все допускают ошибки»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался об уровне судейства в российском футболе.

«Говорить о судьях всегда непросто. Это особенный народ, они своеобразные. Они делают сложную работу, все допускают ошибки, так бывает. Конечно, мы как игроки можем не соглашаться с их решениями, так бывает довольно часто (смеется). Но наша задача — играть и помогать своей команде», — приводит «РБ Спорт» слова полузащитника.

«Краснодар» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 19 туров.