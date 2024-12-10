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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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10 декабря, 23:05

Полузащитник «Краснодара» Кастаньо считает, что судьи не замечают фолы на Кордобе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что российские арбитры часто не замечают фолы на его одноклубнике — нападающем Джоне Кордобе.

«Не кажется ли мне, что в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» против Кордобы жестко играли? Да, это всегда происходило таким образом. Джон — один из лучших наших игроков, практически все время на нем фолят, а судья не замечает», — заявил Кастаньо «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 39 очков. Он опережают идущий 2-м «Зенит» по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
2
Джон Кордоба
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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