Полузащитник «Краснодара» Козлов подвел итоги первого круга в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил итоги первого круга для команды в РПЛ.

«Хорошо, что ни один матч не проиграли, но четыре ничьи — это тоже много. Даже если посчитать по очкам, лучше две проиграть, чем четыре сыграть вничью. Сейчас думаем не о глобальных результатах, а о следующих матчах — у нас впереди до конца года игры со «Спартаком» и «Локомотивом», все мысли об этом», — цитирует Козлова Metaratings.

После 15 туров «быки» с 37 очками лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один балл.