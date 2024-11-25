Кривцов считает, что непобедимого «Зенита» больше нет: «Они стали чаще отдавать игры»

Сегодня, 09:29
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «быков» в борьбе за чемпионство.
«Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Все те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются», — сказал Кривцов «СЭ».
По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. Первое место с 39 очками занимает «Зенит».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)