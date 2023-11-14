Кучугура: «Надеюсь, «Краснодар» не отдаст первое место»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Поставлена задача, и ее решают. Думаю, многое зависит от характера команды. Ребята его показывают, поэтому идем на первом месте. Плюс везение должно быть. Но в первую очередь, футболисты берут опытом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова футболиста.

Также он прокомментировал второе место «Зенита» в турнирной таблице.

«В этом нет ничего такого. Это футбол. Ты можешь завершить первый круг неудачно, и идти невысоко в таблице, а потом набрать ход и вырваться на первые места. Борьба идет до последнего тура. Надеюсь, мы не отдадим первое место. Вернее, я это знаю. Мне кажется, сейчас у команды есть дух, характер. Это показал матч с «Ростовом», — добавил полузащитник.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. 26 ноября «быки» сыграют против «Урала».