Полузащитник «Краснодара» Ленини может покинуть команду зимой

Агент Пьер Фернандес, представляющий полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, прокомментировал возможный уход своего клиента из российской команды.

«Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим», — заявил Фернандес «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини сыграл 14 матчей во всех турнирах. В них полузащитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей. «Краснодар», за который выступает футболист, идет на первом месте в РПЛ, набрав 32 очка в 15 играх.