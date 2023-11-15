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Сегодня, 12:50

Полузащитник «Краснодара» Ленини может покинуть команду зимой

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Агент Пьер Фернандес, представляющий полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, прокомментировал возможный уход своего клиента из российской команды.

«Есть вероятность, что Кевин покинет «Краснодар» в январе, мы работаем над этим», — заявил Фернандес «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини сыграл 14 матчей во всех турнирах. В них полузащитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей. «Краснодар», за который выступает футболист, идет на первом месте в РПЛ, набрав 32 очка в 15 играх.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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