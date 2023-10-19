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Сегодня, 13:50

Полузащитник «Краснодара» Ленини может сыграть с «Балтикой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может сыграть с «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за время международной паузы Ленини восстановился после травмы и сможет принять участие в игре против «Балтики». Отмечается, что окончательное решение остается за медицинским штабом клуба.

26-летний Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Всего за клуб он провел 37 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу

Матч «Балтика» — «Краснодар» пройдет 21 октября. Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-lenini-mozhet-sy-grat-s-baltikoj/
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