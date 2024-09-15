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Кривцов: «Конфликт с руководством и штабом? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал перевод в «Краснодар-2».

Хавбек заявил, что у него нет конфликта с ни руководством клуба, ни с тренерским штабом.

«Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, все окей. Ничего не слышал об этом», — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний россиянин сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также 5 сентября он сыграл один тайм за сборную России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
ФК Краснодар-2
Никита Кривцов

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