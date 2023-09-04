Кривцов: «Краснодар» отклонил мой трансфер в Европу? Не слышал о таком»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» о том, что клуб отказался продавать его в европейские команды в летнее трансферное окно.

«Краснодар» отклонил мой трансфер в Европу? Не знаю. Я о таком не слышал. Ко мне лично никто не обращался. Насчет клуба не знаю», — сказал Кривцов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Кривцов провел за «Краснодар» 10 матчей, в которых забил 1 гол.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров, набрав 17 очков.