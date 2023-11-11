Кривцов: «Не ожидали, что матч с «Зенитом» закончится ничьей, играли только на победу»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Результат сегодняшнего матча оказался относительно положительным, мы остались на первом месте. Мы вообще не ожидали, что матч закончится ничьей, играли только на победу. Против «Зенита» всегда очень тяжело играть, это отличная команда. Думаю, что сегодня нам просто не хватило сил», — цитирует Кривцова Metaratings.ru.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».