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Сегодня, 09:30

Кривцов ответил на критику из-за увлечения рэпом: «Странный посыл. Как связаны музыка и футбол?»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Никита Кривцов и Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал свое увлечение рэпом.

— Матвей Сафонов недавно признался, что не особо следит за футболом — только за РПЛ. А ты в курсе новостной повестки? Смотришь матчи?

— Смотрю, конечно: Лигу чемпионов, АПЛ. Даже когда у нас заезд на базу, можем с ребятами сесть и включить какую-нибудь хорошую игру. Новости тоже могу полистать, ну, или почитать интервью какого-то футболиста.

— Читал пост в Telegram-канале Максима Алланазарова о влиянии музыкальных вкусов на развитие твоей карьеры?

— Я видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл. Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное — на втором плане.

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»
Футбол
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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