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Сегодня, 11:00

Кривцов — об агентах: «Работаю с человеком из Хорватии. В будущем хочу уехать в Европу»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Никита Кривцов.
Фото «Краснодар»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал, что работает с агентом из Хорватии и в будущем хочет уехать в Европу.

— В «Краснодар» ты переходил на фоне истории с агентом Маньяковым...

— Честно, не хотел бы ее касаться. Она для меня закрыта.

— Окей, но сейчас у тебя агент из Хорватии. Выбирал с прицелом на трансфер в Европу?

— В первую очередь, это хороший агент. Мне его порекомендовали, мы познакомились и начали сотрудничать. Ну и плюс Европа, да — цели уехать сейчас у меня не было. Но в будущем — почему нет?

— Уже есть предпочтения по странам, где хочется поиграть?

— Для меня номер один — Англия. Я и матчи АПЛ чаще всего смотрю. Но вообще хочется когда-то поиграть в любом европейском клубе.

— Серия А для тебя закрыта — там же запретили 88-й номер. А у тебя он в «Краснодаре» — плюс тату «88» на шее.

— Ничего страшного — что-нибудь придумаем!

— Откуда такая привязанность к 88 номеру?

— В Томске я играл под 86-м, а в «Краснодаре» он был занят. Спросил, какие свободные. Мне ответили: «Есть 88-й». Я сказал: «Отлично, буду играть под 88-м». В итоге полюбил этот номер и решил еще и набить тату.

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ФК Краснодар
Никита Кривцов
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