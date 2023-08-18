Фабрицио Романо: Сперцян нацелен на переход в «Аякс»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян нацелен на переход в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний армянин хочет продолжить карьеру именно в этом клубе. При этом футболист остается одной из главных целей амстердамцев на летнее трансферное окно.

Об интересе «Аякса» к Сперцяну стало известно в начале июня. Помимо этого клуба на хавбека претендовали «Фейеноорд», «Марсель» и ряд других европейских команд.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах за «быков».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.