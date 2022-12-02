Полузащитник «Краснодара» Сперцян мог продолжить карьеру в «Фиорентине»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Фиорентину» летом 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, итальянский клуб связывался с представителями футболиста, но сразу получил отказ. На данный момент игрок сконцентрирован на выступлениях за «Краснодар» и хочет помочь команде улучшить результаты в чемпионате России после зимней паузы.

Действующее соглашение армянского футболиста с российской командой рассчитано до лета 2026 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.