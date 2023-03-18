Сегодня, 22:36
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура РПЛ.
— Что тренер сказал после матча?
— Это останется в раздевалке.
— Чувствуешь как капитан ответственность, что не смог завести команду?
— Я всегда чувствую, что я что-то не так сделал, дело не в повязке.
— Сейчас такой результат ты чем можешь объяснить?
— Думаю, мы не вышли на второй тайм. Не могу объяснить, почему.
— Сильно ли не хватало Сафонова?
— Конечно, не хватало. Но Стас провел хороший матч, спасал нас много, отбил пенальти.
— Ты понял, за что показали вторую желтую Рамиресу?
— Нет, еще не видел повтор. Сказали, что он ударил.
— Какой настрой у сборной?
— Очень важный матч. Надо сейчас переключаться к играм сборной.
— Из этой группы возможно выйти?
— Возможно.
— К вам присоединился еще и Тикнизян...
— Тикнизян — усиление для сборной Армении.