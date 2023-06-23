Полузащитник «Краснодара» Сперцян женился в Армении

«Краснодар» поздравил полузащитника команды Эдуарда Сперцяна с женитьбой.

Избранницу футболиста зовут Алина. Свадьба пары прошла в Армении.

«Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе!» — сказано в сообщении пресс-службы «быков» в официальном клубном Telegram-канале.

В сезоне-2022/23 23-летний полузащитник провел за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.