Газинский — о пенальти в матче с «Химками»: «Мне показалось, что соперник симулировал»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в 16-м туре РПЛ.

— Тяжелые погодные условия. Обидно упускать победу в конце. В первом тайме у нас было больше момент. Очень рад, что смог забить, долго не играл. В таких матчах нужно дожимать соперника. Забивать третий и забирать матч.

— Был ли пенальти?

— Мне показалось, что соперник симулировал. Потом подошел к судье, он сказал, что был контакт.