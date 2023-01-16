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Сегодня, 14:32

Полузащитник Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Мария Гусева
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба «барсов».

37-летний эквадорец пропустил начало учебно-тренировочных сборов из-за болезни.

Игроки «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда будет тренироваться до 22 января. Потом футболисты отправятся на второй сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В сезоне-2022/23 Нобоа провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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