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Сегодня, 08:05

Полузащитник «Крыльев» Дмитриев: «Заявления губернатора Федорищева? Мы стараемся не обращать на это внимание»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в интервью «СЭ» после победы над «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ рассказал о реакции команды на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

— Первый тайм мы отыграли неплохо, но, к сожалению, пропустили быстрый гол, — начал Дмитриев. — Наконец-то получилось реализовать свои моменты — до этого мы могли много создавать, но не забивать. А сейчас получилось реализовать. Во втором тайме, к сожалению, уже опустились низко, играли в обороне.

— Сложно было абстрагироваться от мыслей по поводу происходящей ситуации вокруг «Крыльев»?

— Мы стараемся не обращать на это внимание и играть в футбол, доказывать игрой.

— Перед игрой Игорь Витальевич [Осинькин] говорил что-то особое по этому поводу?

— Мы были сфокусированы только на игре.

— Как оценишь турнирное положение команды на данный момент?

— С каждой игрой мы прибавляем. Будем и дальше стараться побеждать в каждом матче, — сказал Дмитриев «СЭ».

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 7 декабря самарцы в гостях сыграют с «Ростовом».

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Дмитриев (футбол)
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