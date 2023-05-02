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Сегодня, 16:43

Ежов: «Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал об атмосфере в самарской команде.

«Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо. Атмосфера здесь одна из лучших, считаю. Ваня [Сергеев] решил уйти. Но это понятно. Каждый хочет развиваться. Так что к нему никаких вопросов. Молодец. Мы только рады за него», — приводит Sport24 слова Ежова.

Нападающий Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год. В январе 2022-го он перешел в «Зенит».

В текущем сезоне РПЛ самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-yezhov-o-krylyakh-ni-odin-ushedshiy-ot-nas-ne-skazhet-chto-zdes-plokho-atmosfera-odna-iz-luchshikh-komanda-veselaya
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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