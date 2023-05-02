Ежов: «Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал об атмосфере в самарской команде.

«Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо. Атмосфера здесь одна из лучших, считаю. Ваня [Сергеев] решил уйти. Но это понятно. Каждый хочет развиваться. Так что к нему никаких вопросов. Молодец. Мы только рады за него», — приводит Sport24 слова Ежова.

Нападающий Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год. В январе 2022-го он перешел в «Зенит».

В текущем сезоне РПЛ самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.