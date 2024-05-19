Полузащитник «Крыльев» Ороско о поражении от «Динамо»: «Мы заслуживали большего»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче 29-го тура РПЛ.

«В первом тайме мы играли лучше, чем во втором. На мой взгляд, мы заслуживали большего. Но во втором тайме уровень «Динамо» привел к их положительному результату. «Динамо» — это серьезная команда, которая борется за чемпионство. Они не просто так находятся на первом месте, у них большой опыт, что привело к такому результату», — сказал Ороско «СЭ».

После 29 матчей «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Динамо» лидирует с 56 очками.