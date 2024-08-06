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Сегодня, 18:25

Полузащитник «Крыльев» Рахманович близок к переходу в «Аль-Охдуд»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, Младен Ратковица, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Все детали трансферы согласованы. Клуб ждет одобрения от министерства спорта Саудовской Аравии. Какой клуб? «Аль-Охдуд», — сказал Ратковица «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за «Крылья Советов».

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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