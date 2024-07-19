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Сегодня, 12:46

Полузащитник «Крыльев» Рахманович может восстановиться к матчу 2-го тура против «Ростова»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович, пропускающий матч 1-го тура РПЛ против «Зенита», может восстановиться к игре 2-го тура с «Ростовом».

Футболист получил повреждение голеностопа в контрольном матче против «Химок» 13 июля.

Ранее стало известно, что Рахманович примет участие в автограф-сессии для болельщиков самарцев перед матчем с «Зенитом».

В 1-м туре «Крылья» сыграют дома 20 июля против «Зенита», во 2-м туре самарский клуб 26 июля примет «Ростов».

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Амар Рахманович
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