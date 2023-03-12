Коваленко о сборной России: «После игры с ЦСКА о сборной можно забыть, потому что это ужас»

Сегодня, 19:16
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РПЛ.
— Что не поучилось у «Крыльев»?
— Не знаю, после первого гола посыпались, наверное, психологически. Глупые ошибки допустили, после которых нам забили. Что говорил тренер в перерыве? Усилить темп, во втором тайме более-менее получилось это сделать, инициативу забрать, больше атаковать.
— Довольны ли своей игрой?
— Нет, конечно. Два мяча привез, четвертый тоже мой.
— Реально ли было что-то изменить во втором тайме?
— Конечно, надо было просто реализовывать свои моменты, побольше создавать.
— Что скажете о своем попадании в расширенный состав сборной России?
— Конечно, это важно. Всегда приятно оказаться в расширенном списке. Но после этой игры о сборной можно забыть, потому что это ужас.
— Пиняев заходил в раздевалку. Что говорил?
— Подбодрил после игры, сказал не расстраиваться, бывают такие матчи. Не каждый играл, может, хорошо. Всех поприветствовал, пожелал удачи.