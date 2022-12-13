Коваленко сравнил «Спартак» и «Зенит»: «С «Зенитом» сложнее. Бразильцы над тобой издеваются»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» сравнил матчи против «Спартака» и «Зенита».

— В этом сезоне ты играл и против «Спартака», и против «Зенита». С кем сложнее?

— Это две очень сильные команды — постоянно двигают мяч, приходится много перестраиваться, бегать. Но с «Зенитом» все-таки было сложнее. У них бразильчики в полном порядке! Играют изящно, балуются с мячом, вытягивают тебя, издеваются и в последний момент отдают пас. Когда Клаудиньо в матче с нами заработал пенальти, я был уверен, что он пробьет, а в итоге убрал на замахе... Понятно, почему «Зенит» — действующий чемпион. Там игроки высочайшего класса с опытом игры в Лиге чемпионов. Они с «Челси» 3:3 сыграли!

— Так у них всю разницу делают легионеры.

— Главное, что в лимит укладываются. Так что все нормально. С ними очень интересно играть — они мастеровитее всех нас. Для прогресса это самое то! Да, русские ребята там получают не так много игрового времени. Но тот же Андрей Мостовой остается одним из лучших в «Зените».