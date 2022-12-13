Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— В «Крыльях» ты в аренде — у тебя контракт с «Сочи». Следишь за тем, что там происходит?

— Да. Я читал, что ушел Гаранин. Надеюсь, у них все будет хорошо. Но на данный момент я игрок «Крыльев». Все мысли сейчас у меня только о Самаре.

— Пару месяцев назад писали, что тобой интересовалось «Динамо».

— Слышал об этом. Конечно, в будущем мне хочется поиграть в топ-клубе, но это надо делать на пике. Мне еще много над чем нужно поработать.

— Летом такой переход возможен?

— Надо изучать предложение, разговаривать с родителями, с агентом. Но желание попробовать себя в сильнейших клубах страны, конечно, есть.