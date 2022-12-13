Коваленко оценил перспективы Пиняева в Европе: «Посмотрите на Хвичу. Серега способен на большее»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» высказался об игре Сергея Пиняева.

— Ты давно знаешь Пиняева, которого недавно признали лучшим молодым игроком РПЛ. На тренировках против него сложно?

— Он в полном порядке! У него низкий центр тяжести, отличная координация. Пиняев работает двумя ногами, резкий, быстрый. Если защитник остается с ним один в один, это без шансов. Я сам не знаю, как его остановить.

— Думаешь, он уедет в Европу?

— Сто процентов. Я надеюсь на это. Серега может стать даже круче Головина! Если продолжит работать, как сейчас, станет лидером топ-клуба. По крайней мере с личной статистикой у него проблем точно не будет. Посмотрите на Хвичу, сколько он забивает и отдает! Думаю, Серега способен и на большее.

— Какой чемпионат ему бы подошел?

— Пиняев нигде не потеряется. Даже в топ-клубе Англии. Ему нужна команда наподобие «Наполи». Хотя опять-таки, мне кажется, он спокойно заиграет в топ-5 клубов всех европейских лиг.