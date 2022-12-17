Хавбек «Крыльев» Соколов отправится на зимний сбор с «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов отправится на зимний сбор в составе «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, железнодорожники собираются подписать с 19-летним игроком полноценный контракт в январе.

Соглашение Соколова с «Крыльями» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за самарцев 12 матчей в РПЛ и забил 1 гол.