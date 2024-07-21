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Сегодня, 12:39

Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: «Зенит» сыграл очень хорошо, чувствуется, что это действующий чемпион»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Зенитом». В этой встрече самарская команда уступила со счетом 0:4.

«Счет неудовлетворительный. После 0:4 тяжело подобрать какие-то слова. Сегодня мы были хуже и нас наказали за ошибки. С такой командой, как «Зенит» нельзя ошибаться — за это сразу же наказывают. Мы умеем играть в обороне, выбегать в контратаки, но в этой игре у нас это не получилось. Неудачный матч», — цитирует Бабкина Metaratings.ru.

Также он оценил шансы питерцев на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Это лишь первая игра. Конечно же, они сыграли очень хорошо. Чувствуется, что эта команда — действующий чемпион. В том числе, за счет легионеров и за счет того, что наказывают за ошибки. Но дальше посмотрим — все может измениться», — добавил футболист.

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».

 

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Бабкин
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