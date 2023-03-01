Гарре: «Крылья Советов» меня выбрали, буду оправдывать их доверие»

Сегодня, 23:37
Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что с детства знал о российской премьер-лиге.
— Что-то знал о российском чемпионате? Не боялся переходить?
— Нет. С маленького возраста знал о русской лиге. В Аргентине у меня была цель уехать в Европу и играть намного лучше. «Крылья Советов» меня выбрали, буду оправдывать их доверие.
— С кем-то из аргентинцев общался перед переходом?
— Да, общался. У меня отличные отношения с Брайаном Мансильей из «Оренбурга». Он и люди из клуба мне рассказали о российской лиге, что облегчило выбор.
29 января самарцы объявили о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.