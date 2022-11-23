Полузащитник «Крыльев Советов» Чиркович: «У Пиняева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. У него все получится»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Чиркович надеется, что его одноклубник Сергей Пиняев сможет продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы.

«Думаю, что у него есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силен, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок. А то, что мы конкуренты — это хорошо. Здоровая конкуренция плохой не бывает. Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу. Тут многое должно сойтись, нужна и удача, но, думаю, у Сергея все получится.

Знаю про его стажировки в «Манчестер Юнайтед». Даже однажды спрашивал Пиняева про это. Он рассказывал, как устроена база и тренировочный процесс. Мы немного говорили о самом футболе, так как это все же детско-юношеский уровень. Сложно это сравнивать с профессиональным уровнем. Если уедет в АПЛ, тогда поговорим», — приводит Metaratings слова Чирковича.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.