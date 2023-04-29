Полузащитник «Крыльев Советов» Цыпченко заявил, что судьи убивают команду

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о судействе в чемпионате России.

«Майки в поддержку? Даже не знаю, с чем они связаны были. Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи — правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча еще и в этом убили, то можно было бы сразу в ФНЛ идти», — приводит « РБ Спорт» слова Цыпченко.

Перед матчем 25-го тура РПЛ с «Зенитом (1:5) игроки самарской команды вышли на поле в футболках в поддержку генерального директора клуба Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства.