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Сегодня, 20:17

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов подвел итоги матча со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов подвел итоги матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— На что Осинькин делал акцент? Какие проблемные зоны в игре «Спартака» он отмечал перед игрой?

— То, что они фланги перегружают, очень много человек туда сваливается. Главное было стараться поменьше пропускать в нашу штрафную с флангов.

— В какой момент наступил перелом в игре, когда вы поняли, что можете не только выстоять, но забить и выиграть?

— Такого не было. Перед началом матча мы только узнали, что нам нужна только победа, ничья нас не устраивала. И мы знали, что «Спартаку» только победа нужна. Поэтому тут, кто больше перенервничает. Мы справились получше.

— Фролов отбивает пенальти. Подумал, что сегодня вам уже точно не забьют?

— Нет, такого не было. Это футбол. Вера, надежда помогли.

— И любовь болельщиков.

— Да, и она.

— Насколько этот пенальти вообще стоило назначать?

— Да мы не смотрели. И какой смысл, обсуждать судейские решения. В этом сезоне куча таких моментов. Не знаю, может, Бог сделал так, чтобы мы добрались до этого матча и на своих трибунах выиграли, порадовали своих болельщиков. Просто невезение.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
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