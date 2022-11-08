Ежов: «Стараемся поддержать Ларина, насколько это возможно. Ситуация очень сложная»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, что поддерживает бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина, который находится в СИЗО.

«Совместно с остальными ребятами писали коллективное письмо Николаю Юрьевичу. Понятное дело, мы стараемся его поддержать, подбодрить, насколько это возможно. Ситуация очень сложная. Главное, чтобы Ларин справился с этим. Дай Бог, дальше все будет лучше. Ответ на письмо? Приходил, но пока особо не разбирались с этим», — цитирует Sport24 Ежова.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.