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Ежов: «Стараемся поддержать Ларина, насколько это возможно. Ситуация очень сложная»

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, что поддерживает бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина, который находится в СИЗО.

«Совместно с остальными ребятами писали коллективное письмо Николаю Юрьевичу. Понятное дело, мы стараемся его поддержать, подбодрить, насколько это возможно. Ситуация очень сложная. Главное, чтобы Ларин справился с этим. Дай Бог, дальше все будет лучше. Ответ на письмо? Приходил, но пока особо не разбирались с этим», — цитирует Sport24 Ежова.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-igrok-ks-yezhov-s-rebyatami-pisali-pismo-larinu-v-tyurmu-otvet-prikhodil-no-poka-ne-razbiralis-s-etim
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
Роман Ежов
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