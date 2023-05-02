Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов вспомнил Соболева 10 лет назад

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов вспомнил, как в юношестве играл в футбол с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«В «Чертаново» играл наш общий с Сашей Соболевым друг — Артем Филиппов. Лет десять назад мы с ним пошли играть в футбол в манеже. И там был Соболев. Мы тогда друг друга еще даже не знали. И не могли предположить, что добьемся с ним того, чего добились. Больше с Соболевым особо не пересекался. Это, пожалуй, моя единственная история, связанная с ним. Мы тогда играли без фолов. Все было по-доброму, аккуратненько, нежненько», — приводит Sport24 слова хавбека.

Ежов выступал за «Чертаново» с 2014 по 2020 год. В составе этой команды он провел 130 матчей и отметился 16 голами.