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Сегодня, 10:50

Ороско: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться в «Крыльях»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не знаю. Знаю только, что у меня есть шесть месяцев, чтобы посмотреть, что произойдет с моим будущим, останусь ли я здесь или вернусь в «Ланус». Это зависит от меня. Так что будем стараться добиваться побед. Я сделаю все возможное, чтобы остаться в «Крыльях», — сказал Ороско «СЭ».

22 февраля самарцы арендовали 22-летнего футболиста у «Лануса» до конца 2024 года. В соглашении предусмотрена возможность выкупа.

Ороско является воспитанником «Лануса». Он провел за команду 95 матчей, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

ФК Крылья Советов (Самара)
Франко Ороско
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