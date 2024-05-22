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Сегодня, 12:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско заявил, что хочет остаться в Самаре

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«До декабря 2024 года я точно буду выступать за «Крылья Советов». Хочу, чтобы команда поднялись в турнирной таблице как можно выше в следующем сезоне, приложу для этого все усилия. «Крылья Советов» — это отличная команда. Мне хотелось бы остаться здесь подольше. Мне нравится жить в Самаре, а в следующем сезоне со мной будет и семья», — сказал Ороско «СЭ».

Ороско в этом сезоне провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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