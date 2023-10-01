Гарре о российском паспорте: «Гражданством должны заниматься «Крылья Советов» и представители»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Не думаю об этом. Сейчас все мысли о футболе, иду от матча к матчу. Гражданством должны заниматься «Крылья» и представители. Слова по-русски? Победа!» — сказал Гарре.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан».

В марте 2023 года аргентинец заявлял о желании получить российский паспорт. В июле стало известно, что футболист приостановил процесс получения гражданства России.