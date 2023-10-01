Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре: «Мы не думаем о чемпионстве, стоим ногами на земле»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Очень счастлив! Мы проделали прекрасную работу. Теперь отдыхаем, готовимся к следующему матчу. После травмы работаешь, чтобы вернуться как можно быстрее. После гола у меня были яркие эмоции! Причем я забил правой ногой — той, с которой были проблемы. Второе место? Мы не думаем о чемпионстве, стоим ногами на земле. Впереди много игр. Худшее, что может быть — слишком сильно поверить в себя. «Спартак» — любимый соперник? Мы всегда хотим играть против сильных команд, сегодня было много болельщиков на стадионе. Прекрасно себя чувствовали дома», — сказал Гарре.

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.