Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре заявил, что счастлив жить в России

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о своей жизни в России.

«Мне нравится жить в России, здесь я счастлив. Тут у меня все хорошо. Конечно, для меня это новый опыт, но все идет очень хорошо. Клуб меня поддерживает, все в команде помогают мне стать еще лучше», —приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 11 матчах и отдал 1 голевую передачу.

«Крылья Советов» с 25 очками в 23 матчах располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.