Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко попал в сферу интересов «Црвены Звезды», сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, скауты сербской команды пристально наблюдают за футболистом на тренировочных сборах в Турции. Также есть информация, что представители «Црвены Звезды» успели связаться с «Крыльями Советов» для уточнения дополнительной информации о российском футболисте.

На данный момент 19-летний хавбек выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».

В текущем сезоне Коваленко провел за самарскую команду 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро.