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Сегодня, 15:44

Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко попал в сферу интересов «Црвены Звезды», сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, скауты сербской команды пристально наблюдают за футболистом на тренировочных сборах в Турции. Также есть информация, что представители «Црвены Звезды» успели связаться с «Крыльями Советов» для уточнения дополнительной информации о российском футболисте.

На данный момент 19-летний хавбек выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».

В текущем сезоне Коваленко провел за самарскую команду 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/skauty-tsrveny-zvezdy-prosmatrivayut-poluzashhitnika-kry-l-ev-sovetov-kovalenko-na-sborah-v-turtsii/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Александр Коваленко
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